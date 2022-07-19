「時尚教主」藍心湄出道37年，影、視、歌三棲，她不只是演藝圈的大姊大，還擁有「百變女王」、「臺灣瑪丹娜」的美名，主持的節目《女人我最大》也開播將近20年，就有網友在PTT以「藍心湄當年有多紅的八卦」為題發問，貼文掀起熱議。

有網友在PTT以「藍心湄當有多紅的八卦」為題發文，表示她收看藍心湄主持的《女人我最大》，看到她在討論香奈兒外套，就想起曾耳聞藍心湄的消費力，是少數去愛馬仕買包不用配貨的程度，「但小妹的年紀，只知道她有演《終極一班》，然後沒有了...所以，以前藍心湄是像大、小S那麼紅嗎？感覺又不是同年代，有沒有八卦」。

文章吸引網友紛紛留言：「紅啊，連小丸子都會唱，一見鍾情不隱藏」、「身材好、作風前衛、上節目又會搞笑，還有很具代表性的歌，可說是全方位」、「不算頂紅 比較像細水長流型的」、「我覺得她主持無厘頭很好笑，對於整形也是很大方的藝人」。

其中，不少人提到藍心湄最強的是副業，「副業是S級」、「她最早就是adidas大中華代理商」、「她做副業真的是親力親為」、「KIKI在韓國超有名」、「KIKI是在韓國來台灣玩排前三要去的餐廳」、「投資理財有門路 且沒聽聞緋聞或欠債」。