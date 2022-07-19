大樂透第59期頭獎1.2億元獎落桃園中壢，台灣彩券今（19日）透露相關細節，中獎人是一位30歲在民營企業上班的男子，只花50元買大樂透就抱走1.2億獎金，實領約9600萬，預計接下來要與妻子買房。

台彩董事暨發言人黃志宜表示，該名男子原先沒有太多錢買生日禮物給太太，所以當天下班後就購買50元大樂透當生日禮物，沒想到最後竟中1.2億，兩人得知中獎後相當驚訝，領獎時依然不敢置信。

黃志宜說明，這對夫妻育有一個就讀幼兒園的小孩，原本是為五斗米折腰的生活，中了頭獎後，現在計畫要買3000萬左右的房子。

黃志宜透露，太太對中頭獎時還賣關子，問先生「你知道中多少錢嗎？」起初猜百元、千元，不知道竟然是中了頭獎1.2億元。該期為6月21日開出的大樂透，頭獎開出1注，由桃園市中壢區華愛里華美一路140號1樓「金福來彩券行」開出，獨得1.23億。