食藥署表示，適脈旺糖衣錠10毫克因被醫院發現顏色變異，已要求限期回收。（食藥署提供）

食藥署表示，適脈旺糖衣錠10毫克因被醫院發現顏色變異，已要求限期回收。（食藥署提供）

食藥署今天公布藥品回收資訊，一款用於末梢血管循環障礙的藥物－適脈旺糖衣錠10毫克（SERMION TABLETS 10MG），因被醫院發現顏色異常且出現黑斑，要求廠商回收逾23萬顆。

食藥署藥品組科長洪國登表示，適脈旺糖衣錠是由暉致醫藥股份有限公司引進，這次是因有醫院發現藥品顏色異常，正常藥品應為白色錠劑，但院內卻拿到黃色與黑色斑點的藥品，因此請廠商進行調查，最後發現工廠內的留樣品也有同樣情形，因此啟動回收作業。

洪國登說明，本次回收的適脈旺糖衣錠10毫克僅FR9535一個批號，其他批號產品暫無發現問題，回收數量約23萬粒，此廠牌生產的藥品在國內末梢血管循環障礙藥物雖有6成市佔率，每年健保申報量約630萬顆，但因回收數量很少應不會造成供藥短缺。

洪國登指出，目前已請廠商調查發生藥品變色的原因，並要求應於今年8月12日前完成回收，並繳交回收成果報告書與後續預防矯正措施，民眾如有相關用藥疑慮，切勿自行停藥，應先與醫師討論後，處方其他適當藥品。