111學年高中職免試入學今放榜，報名人數共12萬9382名，錄取12萬8426名，錄取率99.26％。不過今年高中職免試入學招生總額為18萬2400個，各校最後僅錄取12萬9382人，缺額達5萬3974個，是3年來最高，顯示高中職招生仍遇到相當大的困難。

今年高中職免試入學及特招考試分發入學今天放榜，學生可於上午11時起至各就學區免試入學委員會主委學校及招生學校網站查詢錄取結果，並於7月21日報到。

教育部統計，今年高中職免試入學報名人數總計12萬9382名，錄取12萬8426名，錄取率99.26％，有956個考生落榜；特色招生考試分發入學部分，有基北區、桃連區及嘉義區等3區的7校辦理，總招生名額217名，報名人數計364名，合計錄取172名，總錄取率47.25％。

教育部表示，今年高中職免試入學，考生平均填14.16個志願，平均在第2.43個志願被錄取。其中，以第1志願錄取的占47.28％，高達82.65％考生以前3志願錄取。學生以前3志願錄取的比率，以台東區100％最高，其次是花蓮區99.4％及澎湖區98.96％。

今年高中職免試入學，各校共有5萬3974個招生缺額，相較於110學年的5萬2484個、109學年的5萬2015個，缺額數持續增加，對學校經營造成挑戰。

教育部國教署提醒錄取學生，應依規定時間向錄取學校報到；未獲錄取的學生，可再報名參加由各主管機關核准辦理的特色招生專業群科甄選入學續招，辦理學校名單、招生名額等訊息，已於7月15日起公告於「111學年度特色招生專業群科甄選入學委員會」網站。

未獲錄取考生，也可參加各主管機關核准招生學校辦理的免試入學續招，辦理學校名單、招生名額等相關訊息，8月8日起公告於「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」，可逕行上網查閱。