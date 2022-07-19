下半年通膨升息等黑天鵝不少，致使NB及伺服器等傳統旺季蒙塵，金像電(2368)預估，第3季營運應可維持第2季水準，繼美系外資之後，亞系外資最新報告也調高金像電今年及明年每股盈餘預估3%及2%，並給予「買進」評等，金像電今天盤中股價逆勢走高。

金像電6月合併營收為29.09億元，年增43.45%，累計第2季合併營收為81.5億元，季增17.54%，創下單季歷史新高，累計前6月合併營收為157.28億元，年增29.3%；金像電預估，第3季營運可望維持第2季水準。

繼日前美系外資上調金像電2022年到2024年獲利預估5%到8%，以反應公司強於預期的產能擴張計畫，我們將金像電投資調等由「賣出」上調至「中立」，目標價由85元上調至97元，亞系外資也跟進力挺金像電。

亞系外資表示，儘管有供應鏈受限問題，不過仍看好金像電將受惠強勁的雲伺服器和網路需求，並正向看待毛利率，受惠於更好的產品組合和匯率，加上原材料價格下跌和強勁的雲需求，預估金像電第2季毛利率將反彈至25.7%，預估2022年銷售金額將年增長25%，看好毛利率前景改善，決定調高金像電2022年/2023年每股盈餘預估3%及2%，重申「買進」評等，目標價上看112元。