大陸國務院新聞辦今天（7月19日）舉行2022年上半年工業和信息化發展情況發佈會上，有媒體提問：受疫情和烏克蘭危機等多重因素影響，上半年工業生產遭遇短暫衝擊，但總體呈現企穩回升態勢。請問工信部如何看待工業的宏觀經濟「壓艙石」作用？工信部下半年將採取哪些措施提振工業經濟？

對此，大陸工業和信息化部新聞發言人、總工程師田玉龍表示，總的來看，今年上半年中國工業經濟面臨的內外部環境還是比較嚴峻複雜的，各方為促進經濟的平穩增長付出了艱苦的努力。前兩個月工業經濟超預期增長，實現了平穩開局。3月份以來，工業經濟遭遇了突發性衝擊，一度出現了大幅波動，國務院出台了穩住經濟一攬子政策措施，從宏觀層面為工業穩增長提供了強有力的支持。

工信部和有關各部門把工業穩增長放在突出的位置上，加快穩經濟穩增長的一系列措施。各部門聯動推動了政策的應出盡出，靠前發力，各地方積極出台配套措施，守土盡責、抓好落實。企業克服困難，加足馬力、穩定生產。各方面協同作戰，齊心協力，實現了5、6月份規上工業增加值同比增長0.7％和3.9％。特別是6月份製造業PMI在連續三個月收縮後重新回到榮枯線的上方，這也非常不容易。應該說，工業經濟的企穩回升呈現恢復增長的態勢是非常明顯的，也充分發揮了宏觀經濟的「壓艙石」作用。有幾個點：

從製造業佔GDP的比重來看，二季度，規模以上製造業增加值佔GDP比重達到了28.8％，比2021年增加了1.4個百分點，這是一個非常有利的信號。從投資貢獻來看，二季度製造業投資增長7.4％，高出固定資產投資增幅的3.2個百分點，拉動作用也體現出來了。工業出口迅速由降轉升，實現了兩位數增長。裝備製造業快速回升，特別是6月份對整體工業增長貢獻率超過了七成，裝備製造業發力比較大，說明我們國家的裝備製造業在工業體系中的作用逐步體現出來。

田玉龍表示，總的來看，上半年工業經濟頂住了衝擊和壓力，經受了考驗，成績實屬不易，有黨的堅強領導，社會主義制度的體制優勢，有完整的產業體系，超大規模的市場潛力，特別是黨中央、國務院出台了一系列穩增長的政策，有效投資不斷擴大，消費潛力也在逐步釋放，經濟增長的內生動力持續增強。我們相信，工業經濟企穩回升態勢不會改變，而且長期向好的基本面不會改變。當然也要清醒地認識到，當前內外部壓力比較大，特別是全球經濟放緩、通脹高企，不可避免對貿易需求、全球供應鏈穩定、大宗商品價格帶來影響，所以我們面對的，特別是下半年面對的壓力還比較大，也比較複雜。

田玉龍表示，下一步，工信部還將按照黨中央、國務院的決策部署，堅持穩字當頭，穩中求進，把提振工業經濟放在更加突出的位置，促進工業經濟運行在合理區間，為黨的二十大勝利召開營造良好環境。採取幾項措施：

一是加快推動穩工業經濟一攬子政策落地見效。落實落細穩經濟一攬子政策措施，特別是提振工業經濟的系列政策要加快落地落實，支持各地政策措施要靠前發力、適當加力。我們要會同有關部門一起加強對工業穩增長的專項督導，要對製造業增加值佔比和投資等主要指標進行監測，要建立完善的通報制度。持續加強政策解讀，要惠及各類企業，使企業得到更大的實惠，堅定他們發展的信心，提振市場的預期。

二是引導擴大投資消費需求。「十四五」規劃已經開始實施，一批重大工程項目，行業技術改造工程項目已經開始啓動。特別在5G、千兆光網、工業互聯網等新型信息基礎設施建設要盡快啓動開工。同時，加大消費的引導作用，剛才談到要組織「三品」全國行活動，持續推進新能源汽車下鄉和綠色建材下鄉活動，培育信息消費示範城市，用一系列措施引導消費，擴大投資。

三是保障產業鏈供應鏈穩定暢通。聚焦重點區域、重點行業和重點企業，使企業穩產達產，恢復產能，這是至關重要的一步。特別在重點產品的保價穩價上，大宗產品供需對接上，我們建立了「紅黃藍」預警機制，使大宗產品、上游原材料等供應及時到位，同時做好「三夏」「秋冬種」用肥保障工作。

四是加大幫扶中小企業紓困解難。總的來看，中小企業還是存在一定困難，我們要開展防範和化解拖欠中小企業賬款專項行動，特別是在減輕企業負擔、促進中小企業開展綜合督查，使政策落地。同時，要完善中小企業服務體系，要加大惠企政策，提高精准服務，現在中小企業需要更多精准性的政策落地見效，這方面要繼續下好功夫，這是下半年重點要採取的措施。