景氣面擔憂依然沉重，過去一周整體固定收益型ETF淨流入規模，自前一周的78.57億美元，略降至54.73億美元，主要從因非投資等級債和新興市場債流出，湧入投資等級債，尋求防禦的考量，淨流入規模77.34億美元，就美國投資公司協會（ICI）統計，截至7月13日美國貨幣基金規模4.57兆美元，較前一周增加0.35％。

富蘭克林證券投顧表示，面對景氣衰退疑慮，建議採取靈活彈性配置策略的美國價值平衡型基金為核心，讓經理團隊自動聚焦最具吸引力的收益和潛力機會。債券部份，隨殖利率彈升後，評價面改善，可先留意投資等級債資產，例如產油重鎮波灣債市的布局機會。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，在通膨與升息壓力下，即便經濟持續重啟與消費者財務狀況良好，但全球陷入經濟衰退的風險正明顯升高。對各大類資產皆維持謹慎看法，留意美國投資級與非投資級債機會，現階段投資首重管理通膨和利率上揚風險，並在震盪中尋找佈局機會。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗認為，全球各類固定收益市場今年已歷經嚴峻的修正，其中屬於美元計價投資級債資產的波灣債市，再次展現抗跌特性。由於市場已相當程度反應聯準會鷹派升息路徑，美國公債殖利率可能已到達高點，債券殖利率具投資吸引力，也進入可增加債券配置的時機點。