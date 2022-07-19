美國勞工部國際事務副次長李西婭（Thea Lee）昨（18）日表示，美國盟友歐盟及加拿大，似乎正致力於效仿華盛頓的做法，禁止進口中國新疆地區被指為強迫勞動產品。她還警告各企業，不能對供應鏈抱持「刻意忽視」的態度。

路透報導，李西婭透露，她已經與包括歐盟和加拿大在內的盟友進行接觸，討論如何實施後兩者對強迫勞動製造商品的禁令。她說，感覺到這個禁令正在影響加拿大、歐盟及全球各地，這是為何她要傳遞給各公司一個訊息：「你必須開始認真對待這個問題」。

在談及企業對自己供應鏈的理解時，李西婭直指，目前許多公司刻意忽視這個問題，「他們不必知道，所以他們不知道」，但她強調，隨著美國的新疆產品禁令開始「影響」其他國家，這種情況將會改變。

李西婭說，歐盟聚焦於制定強制性盡職調查標準，是一個很好的開始；而加拿大和墨西哥也正努力朝向制定「北美共通標準」的方向前進，讓禁止強迫勞動產品的規定，成為三邊貿易協議下承諾的一部分。

美國「防止維吾爾人強迫勞動法案」（Uyghur Forced Labor Prevention Act，UFLPA）自今年6月21日正式生效，企業必須證明從該地區進口的產品，並非通過強迫勞動所生產。國務卿布林肯當時表示，美國正在號召盟友加入反強迫勞動的行列。

中國多次反駁外國對新疆侵犯人權、強迫勞動的指控。大陸外交部發言人汪文斌6月時表示，美方試圖以所謂的法律形式在新疆製造「強迫失業」，在全球推行同中國脫鉤。中方對此予以強烈譴責和堅決反對，並將採取有力措施，維護中國企業和公民的合法權益。