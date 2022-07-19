台中市長盧秀燕19日主持線上市政會議時，向市民報告，中央本月底前將撥發6萬劑嬰幼兒莫德納疫苗給台中市，第一批3.6萬劑預計21日送達，第二批2.4萬劑則於28日完成配送；22日起一連4天在全市開設46處快打站，呼籲家有嬰幼兒家長盡速向診所預約或持通知單至快打站施打，為孩子增強保護力。

盧秀燕表示，從15日開始，全市各預約醫療院所就已開放預約施打；另外也由民政局規畫自22日到25日在29個行政區開設46處嬰幼兒快打站，將會造冊發送疫苗通知單到家，家長可依通知單上的時間地點分齡、分里、分流前往施打。她強調，台中市嬰幼兒疫苗施打採雙管齊下方式，只要想打疫苗、就一定打得到，家長可依需求自行選擇。

民政局長吳世瑋說明，嬰幼兒莫德納疫苗的接種作業，將分為6個月以上未滿2歲、2歲以上未滿6歲這2個族群分流來施打，快打站的設置將以校園為優先，並由交通局協助開放周邊鄰近的臨時停車位，方便家長帶孩子前來，人數較少的行政區，快打站原則上採平日、假日各開設半天來服務市民。

為了舒緩嬰幼兒接種疫苗的不安情緒，同時體貼陪同的家長親屬，各站點都將加強散熱設備與空調系統的整備，也將設置臨時哺乳室，並提供開飲機或熱水瓶、溼紙巾和尿布墊等物品，和授權卡通影片與音樂、限量親子口罩、貼紙等，給有需要的家長使用。

吳世瑋指出，6個月至未滿2歲嬰幼兒以安排平日施打為原則，2歲以上未滿6歲幼童則規畫在假日時施打，各區公所將造冊製發通知單到府，家長可依通知單日期、時間，帶著嬰幼兒健保卡、兒童健康手冊、COVID-19疫苗接種評估及意願書等前往接種。

民政局提醒，若家中有2位以上符合接種資格的嬰幼兒，家長可依收到的通知單擇一，選擇適宜的日期、時間，一併前往；若嬰幼兒確診，則需自發病日或確診日（無症狀感染者）起3個月，且無急性症狀後，再行預約安排接種疫苗。