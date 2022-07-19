F-35隱形戰機

由於數量減少和通膨影響，F-35A戰機售價可望上漲，五角大廈和洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）周一宣布，雙方達成協議，美軍將在3年期間，採購約375架F-35戰機。

據路透報導，2007年時，第一架F-35A才下生產線，價格約為2.21億美元（約66億台幣）。後來由於產量提升、技術提升，加上買家增加，都有助於使這款5代隱形戰機的售價降至7900萬美元（近24億台幣）。