國民黨高雄市長參選人柯志恩質疑市長陳其邁推動社會住宅慢半拍，讓高雄成六都後段班，陳今天上午前往旗山區南新社區關懷據點時回應，「市政是一步一腳印」，有需要的地方加強才是最重要。

陳其邁說，不管是像社會住宅興建或是日照中心、旗山社區關懷據點，這都是事關市民生活非常重要的，尤其對他來說，南新社區阿公、阿嬤都是親人般一樣的感情，所以今天回來看看老朋友，看哪邊有需要的地方他們就加強，這才是最重要的工作。

陳其邁說，今天特別到南新社區關懷據點，這裡的阿公及阿媽非常可愛，他記得2年前到過這裡，最大的阿嬤是107歲，他今天來向長輩們打招呼，看長輩有什麼需要服務的地方。

陳其邁說，尤其在偏鄉地區，疫苗非常重要，旗山地區的長輩大概是高齡化人口，高齡化比率已到23.5％非常高，整個高雄市已到了17.9％，所以高齡化的社會已經來臨，市府除了中央跟地方合作，中央在長照的預算也編了607億，市府也希望能在年底夠達到520個社區關懷據點。

陳其邁強調，關懷據點現在已達到472個，因為在地養老是一個非常重要的政策，讓長輩可以跟更多他們熟悉的朋友常在一起，生活也比較有趣，所以一方面增加社區關懷據點的數量，二方面市府希望就照顧品質部分加強，讓長輩受到最好的照顧。