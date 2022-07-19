彰化縣長王惠美為宣傳近年施政結果，由縣政府策劃拍攝「彰化現正盛開中」影片，一共有7集，以連續劇方式呈現。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

有別於以往死板板的政令宣導影片，看男女主角在劇中如何發展，縣長王惠美化身演員所扮演角色，最終如何在彰化安居樂業，非常值得民眾期待。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

「彰化現正盛開中」正式上映，採用迷你劇集搭配幕後花絮影像書的方式，共有7集，讓民眾能輕鬆且快速的了解重大縣政資訊與資源。（吳建輝攝）

「NG!卡，我們再來一次」彰化縣長王惠美為宣傳近年施政結果，由縣政府策劃拍攝「彰化現正盛開中」影片，一共有7集，以連續劇方式呈現，包括青年政策、長照服務、觀光旅遊等，王惠美也在戲裡「軋一角」，他說演戲很難，頻頻被導演喊「卡」，希望她的努力能夠被看見，就跟縣府的施政一樣，讓民眾有感。

彰化縣政府策劃拍攝「彰化現正盛開中」影片，19日舉行首映會，影片以迷你劇集的方式呈現，所有場景都是在彰化內拍攝，有別於以往死板板的政令宣導影片，看男女主角在劇中如何發展，縣長王惠美化身演員所扮演角色，最終如何在彰化安居樂業，非常值得民眾期待。

王惠美表示，一般民眾對於傳統枯燥乏味的政令宣導無感，但縣府團隊事實上做了非常多的事情，首映的青年篇後續還有農業篇、產業經濟篇、親子教育篇、社會福利篇、交通建設篇、未來願景篇，透過迷你劇集的方式，讓鄉親能夠了解縣府團隊過去所做的努力及成果。

王惠美也透露，她親自下去軋一角，但因為她不是專業的演員，在拍攝過程中常常NG，一直被導演喊卡，所有演員跟劇組人員都相當專業，導演也不斷鼓勵他保持平常心來演出，拍攝時參與演出的阿公阿嬤也都覺得很新奇，對我們來說都是全新的嘗試。

王惠美強調，從第一集首映會反應來看，顯然我們現在的政府部門不應該再用過去制式的宣傳方式，可以嘗試更生動活潑的面貌，將福利政策呈現給鄉親，這樣的政策宣導效果很好，鄉親也會更有感，即日起在縣府官方臉書、YouTube都看得到。