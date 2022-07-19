中華隊在亞洲盃籃球賽慘遭約旦絕殺，可能是終場前一連串的策略失誤，才給了約旦一線生機以97比96逆轉。賽後有球迷對中華隊最後1分鐘的調度感到不解。中華隊終場前1分02秒以91比82領先，只要盡量拖時間就可以，居然被約旦1分鐘內打出一波15比5。

約旦伊布拉辛在中線投出超大號壓哨三分球，轉播單位ELEVEN SPORTS球評邱大宗崩潰連喊：「什麼鬼啊，這什麼鬼啊！怎麼這樣子都能扔進？」球迷在網路討論，認為那球絕殺固然是約旦運氣超好，但中華隊給予對手可乘之機才是最大問題。

NO WAY!!! HE DID NOT JUST DO THAT!!! 😱



Jordan advance on the Freddy Ibrahim prayer!@FIBAAsiaCup | #FIBAAsiaCup pic.twitter.com/UCAA4xmMuq — FIBA (@FIBA) July 18, 2022

終場前55秒，中華隊阿提諾犯規，約旦3罰3中追到6分差距。中華隊有機會拖時間，但是約旦藉著中華隊進攻犯規，只消耗4秒就奪回球權。約旦罰進1球追到5分差。中華隊還有機會拖時間，但只消耗5秒又被對手包夾掉球，約旦毫不遲疑出手砍進外線，30秒內連得7分。

約旦在剩餘時間用犯規戰術硬磨，追到1分差，中華隊李愷諺終場前3秒2罰中1，接著就被伊布拉辛絕殺。有球迷指出這是中華隊最後的機會，李愷諺第1罰失手，第2罰就應該也故意不進（還領先1分），這樣等約旦搶到球就沒時間了。罰進第2球只是領先2分，反而讓約旦保留完整的3秒進攻時間投三分球。不過約旦的絕殺畢竟是超級幸運球，就算是NBA球隊偶然也會吃到這種絕殺，也有球迷認為中華隊表現已經很好了，最後太倒楣而已。