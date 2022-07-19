據了解，年約50歲的潘姓男子與年約40歲李姓女子，行駛在國道5號蘇澳路段時，疑似吵架起爭執，潘男手上的槍枝不慎誤擊自己左大腿。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

據了解，年約50歲的潘姓男子與年約40歲李姓女子，行駛在國道5號蘇澳路段時，疑似吵架起爭執，潘男手上的槍枝不慎誤擊自己左大腿。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

7月18日凌晨0時許，1對情侶駕車行駛在國道5號蘇澳路段時，疑似吵架起爭執，男子手上的槍枝擦槍走火，子彈不小心掃射到其左大腿，女友嚇得不知所措，連忙陪同前往就醫，醫生一看是槍傷遂通報警方；潘男原先還謊稱行車糾紛遭人射擊，查證後才知是潘男玩槍枝誤傷。

據了解，年約50歲的潘姓男子與年約40歲李姓女子，行駛在國道5號蘇澳路段時，疑似吵架起爭執，潘男手上的槍子不慎誤擊自己左大腿，2人嚇得不知所措，趕緊把車停在蘇澳交流道下一間餐廳停車場，隨處丟棄改造槍枝。

2人接著開往蘇澳鎮中山路一處空地棄車，再搭往計程車前往蘇澳榮民醫院就醫，醫生一看明顯是槍傷，於是通報警方，警方到現場時，潘男竟誤導警方，謊稱在高速公路與他人發生行車糾紛才受傷，因疑點太多，潘男最後才承認自己把玩手槍才誤傷自己；而槍枝來源，警方持續追查中。

警方說明，18日凌晨0時許獲報，國道5號羅東往蘇澳方向發生一起槍擊傷害事件，潘男與李女搭乘計程車前往蘇澳榮民醫院，因潘男傷口醫生判斷為槍傷並通報宜蘭縣警察局蘇澳分局。

員警前往了解時，潘男供稱在高速公路行駛時發生行車糾紛遭傷害，於是該案轉由國道警察局第九大隊接手，但該隊配合度極不佳，大隊長還下封口令、案情交代不清；經警方調閱、比對相關資料後發現並無行車糾紛，進一步追查後，才發現原來是情侶口角，引發槍枝走火射擊左大腿意外，全案偵辦中。