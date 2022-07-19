好市多退貨機制被濫用一直是討論焦點，一名網友日前在好市多退貨區目睹一名外國人拿著兩大袋，共10幾樣商品來退貨，都是吃剩的食物，一盒香菇剩3朵、紅蘿蔔剩兩根也照退，超級厚臉皮讓網友與他兒子看傻眼，更有疑似好市多員工的網友爆料「一名老外，每年都退貨十多萬喔！」

這名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，最近在好市多退貨區看見驚人的一幕，一名外國人拿著兩大袋食物來退貨，排在後面的原PO好奇一瞄，看見保冷袋中的食物有10幾樣，且每樣都剩不到一半，像是一盒香菇剩3到5朵、絞肉剩小小一坨、紅蘿蔔剩兩根、米目測剩不到1/4袋。

這名外國人退貨的食物有兩大袋之多。(翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》 )

看到老外退貨毫不手軟，讓原PO內心受到非常大的衝擊，心想「台灣米很好吃呀，幹嘛這樣？當然這是個人問題，不做任何評論」，更好奇怎有人這麼敢退貨，結果讀小四的兒子馬上問店員「為什麼那個叔叔要買這麼多『他不要的食物』？」店員無奈回應，「可能商品不符合他期待吧！」原PO從店員講話的口氣，發覺這老外的行為似乎已不是第一次。

一名網友看見有外國人拿一堆吃剩的食物退貨，且都只剩一點點。(翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》 )

對此，網友看到也直搖頭「沒想到外國人更會善用退貨機制」、「這退貨還有良心嗎」、「浪費食物，這些全都變垃圾要丟掉」，更勁爆的是，有疑似好市多員工的網友在留言處透露，「有一個老外，每年都退貨十多萬喔」讓其他人聽了驚呆，反問這樣不會被退卡嗎？該名網友回答說沒退卡，「聽說因為怕老外吵到總公司去！」