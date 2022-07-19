中華經濟研究院最新估測，2022年消費者物價指數（CPI）年增率，即一般所稱的通膨率預估值約為3.11％，較2021年的1.97％差距1.14個百分點，主因輸入物價高漲，推升國內物價水準。另外，近來美元匯價走強，加上新台幣相對走貶，也推升國內物價水準。

CPI達3.11％雖然為中經院的預估值，卻是該院鮮少作出的高預估，對照主計總處公布的實際值，前次破3％是2008年，當時為3.52％。除此之外，2000年至2021年，長期維持在1％上下，僅有2005年在2.31％。

中華經濟研究院19日舉辦「2022年第3季台灣經濟預測記者會暨座談會」，發表2022年第3季的台灣經濟預測數據，並探討今年經濟展望及其影響因素，由中經院長張傳章主持，中經院經濟展望中心主任彭素玲報告。

張傳章指出，由於全球及主要國家經濟因通膨走高、下行風險增加，中經院此次修正2022年台灣經濟成長率為3.56％，較上次（4月）預測值下修0.4個百分點，「從國際經濟機構近期來一致的下修經濟成長率、上調通膨率，台灣也是一樣的方向。」

張傳章指出，雖然經濟成長率下修，但我國成長表現已連續4年（2019年～2022年）經濟成長率達3.0％以上，預估各季成長率分別為3.14％、2.85％、4.28％、3.91％，成長模式呈現內外皆溫情形。

彭素玲亦指出，世界各國為了對抗通膨，都採取貨幣緊縮的政策，升息動作明確，對經濟活動會有所影響。

對於新台幣兌美元匯率價位，彭素玲指出，因通膨、升息，及相對經濟情勢考量下，預估短期內美元走勢將持續強勢。預估2022年新台幣兌美元匯率全年平均匯價約為29.23元，較去（2021）年之平均匯價28.02元貶值約1.21元（4.32％）。