傳統習俗中元普度要準備三牲款待四方好兄弟，台南大員皇冠假日酒店看準疫情外帶商機，首次開賣「三牲禮組」，即日起至8月4日前開放預購，由五星級飯店袁東海主廚幫民眾準備澎湃三牲禮組「太爺雞、脆皮燒腩、酥炸鱸魚」，讓民眾優雅完成祭拜、誠意十足。

中元節拜拜，可是台灣人一年一度的大事，厚禮數不能少。為了搶攻普度商機，台南大員皇冠假日酒店由彩豐樓袁東海主廚首次推出「三牲禮組」，要幫小家庭上班族解決採買不便的問題。「粵式風味三牲禮組」每組優惠價1,888元，包含太爺雞（附薑蔥蓉）、脆皮燒腩、酥炸鱸魚（附五柳枝醬），贈送100元餐飲抵用券5張，限下次餐廳消費使用。

香港籍主廚袁東海表示，臺灣中元普度就像是香港的盂蘭盆節，祭拜的心意與誠意最為重要，為了有別於坊間推出的三牲，主打獨特的粵式料理方式。「太爺雞」製作工序繁瑣，選用黑羽仿土雞先用熱水反覆泡淋5次後，雞皮快速收縮，變得滑嫩Q彈，再用滷汁將全雞煮滾後浸泡45分鐘，保持雞肉嫩口，讓滷汁充分吸收入味，再以普洱茶葉與二砂糖煙燻，全雞裹上漂亮的焦糖色澤。太爺雞始創於清末一位舉人任職知縣，晚年留粵終老開了餐館製作這道全雞料理，知縣又稱為太爺，故太爺雞而得名，建議祭拜後當日即食風味佳。

「脆皮燒腩」選用五花肉中段，肥瘦較為勻稱的部位，先以特製香料醃製24小時入味，先烤熟再經3次的炮製刮除豬皮粗糙表面，讓它變得酥脆。建議祭拜後可以使用平底鍋，以微火慢煎豬皮，讓它回復酥脆的口感，切片即可上桌享用。「酥炸鱸魚」則是考驗廚師的炸工，經過油炸之後，整尾鱸魚保有外酥內嫩的口感，淋上經典的粵菜咕咾醬製作而成的五柳枝醬，微酸微甜更添魚肉的鮮嫩美味。

「粵式風味三牲禮組」即日起至2022年8月4日開放預購，凡7月22日前早鳥預訂並付清全額者，享9折優惠。提貨日為8月11日。揪團購買再送好禮，凡購買3組贈送289吧平日雙人下午茶券1張，購買5組贈送元素自助餐券2張。