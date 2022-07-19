知名網紅鳳梨（吳泓逸）多年前以台式直男幽默的性格，意外在網路上爆紅，事業版圖更擴及手搖飲料業，而目前與夜店DJ女友兼小祕書歐菈感情穩定的他，也經常透過社群媒體分享兩人私下的互動。近日他便突然曬出女友歐菈的居家照，並透露她最近的行為有些異常，歐菈也立即幽默回覆，再度吸引網友的目光。

鳳梨日前突然曬出歐菈穿著藍色長T並素顏的居家模樣，並動手拿起碗盛飯的照片，直呼「最近秘書的行為舉止開始異常…變得有點賢慧…請問我該注意什麼…？」歐菈一看到貼文，就立即在底下留言「今晚我想來點…辣豆瓣」」。鳳梨起初還有些疑惑地回覆「辣豆瓣？」沒想到網友看到歐菈的留言後，立刻反應過來，紛紛留言「大肉棒」、「就在今晚」。

接著其他網友也紛紛回應「套子買兩打先」、「注意配偶欄」、「準備好聘金一億、豪宅一棟、 好車10台」、「該去登記結婚了」、「準備好你的辣豆瓣」、「注意小鼠鼠出沒」、「今天宵夜想吃美國大香腸配辣豆瓣」、「注意她的安全期」、「秘書的菜色越來越豐富了」、「早生貴子屬鼠」、「鼠薯可以娶了啦！人家意圖這麼明顯了」、「注意雨衣有沒有破」、「19.5要含頭了」、「注意良辰吉時」，吸引大批網友留言。

事實上，鳳梨不久前也曾PO出正在幫歐菈吹頭髮的照片，並表示「工作已經忙得要死了….天地卻顛倒了….」歐菈則是同樣在底下意有所指的留言回應「辛苦親愛的老闆，吹的技術跟我有得比，我說頭髮」逗趣的互動同樣笑歪一票網友。