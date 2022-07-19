新竹市南寮漁港18日晚間發生汽車墜港意外，55歲張姓女駕駛經過碼頭時，疑似因倒車不慎，整台車翻覆掉進浮動碼頭，海巡署第8岸巡隊新竹安檢所在監視系統發現異狀，緊急通報消防前往救援，將張女送醫治療。

監視器畫面可看到，張女駕駛的車輛原本在碼頭邊，之後突然加速前進後墜入碼頭，只見轎車四腳朝天翻覆在碼頭上，半台車還掛在一旁的船隻上，幸好轎車墜落的地點剛好被船擋住，否則恐怕會直接落海。

新竹安檢所副所長田國揚指出，18日晚間21時多，新竹安檢所值班人員透過港區監視系統，發現疑似有車輛掉落碼頭，立即派遣備勤人員前往，救援人員抵達現場後，發現有車輛翻覆在浮動碼頭，張女則受困車內，於是立即與消防人員共同將張女救出。

後續張女由南寮消防分隊送往台大醫院新竹分院治療，車輛則由吊車吊起。根據初步了解，張女疑似是因倒車不慎入海，至於詳細墜海原因，還有待警方調查。