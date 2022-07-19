2012年擔任新竹瓦斯公司總經理的劉馨正，被起訴在高鐵車站及車廂分別收取廠商現金賄款共240萬元，一審新竹地方法院依不違背職務收賄罪判刑12年6月，褫奪公權8年，犯罪所得沒收，上訴後，二審台灣高等法院改判12年。可上訴。

劉馨正因時任新竹瓦斯公司總經理，承董事長之命綜理該公司一切事務，他利用對外辦理各採購工程案，負責核定工程勘測調查設計及編制工程預算書、工程竣工結算及決算事項、竣工驗收等關於履約管理、驗收相關事宜，收受廠商賄賂。

2012年10月16日傍晚，郭姓業者與劉相約在新竹高鐵站的廁所碰面，郭請託劉幫忙讓其得標瓦斯管24小時零星搶修工程等之採購工程辦理規劃設計，並交付現金30萬元給劉，之後又約在高鐵車廂內，共給付劉240萬元賄款。

一審新竹地院斥責劉馨正取得之不法所得為鉅，其犯罪情節實難認尚屬輕微，且犯後否認犯罪，犯後態度不佳，依不違背職務收賄罪判刑12年6月。