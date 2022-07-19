日本JR西日本（JR West）表示，計畫將於2023年4月1日，也就是下個財年開始，調高部分山陽新幹線車次票價，希望藉此能增加因疫情造成不少客源流失，進而導致營收大幅下滑的經營逆境。

主要連接新大阪站與博多站，也就是福岡的山陽新幹線，將對希望(Nozomi)號以及瑞穗號(Mizuho)列車的畫位座快速車票，以及較高檔的商務綠色車廂(green car)票價加收110日圓約80美分，至420日圓約3美元不等。

若不計入外加的日本政府消費稅，這將是自1993年希望號有快速列車加入後，第1次調升車票本身售價。細分來看，路程200公里以內的漲110日圓，400公里內加收320日圓約2.3美元。至於400公里以上的會多收420日圓。

8個月後的平日期間，新大阪站到博多站間的參考票價，大概會從15,600日圓約113美元，漲至16,020日圓約116美元。同時，新費率也適用於若從東京到福岡，經由新大阪的旅客。

假如是利用線上會員服務來買票，像是可隨意坐的自由座，以及部分新幹線的班次將不會漲價。再者，因為光速號(Hikari), 回聲號(Kodama)以及櫻花號(Sakura)所花費的乘車時間較久，故這次也不會漲價。

2003年時，因為希望號納入自由座，JR西日本一度將指定席的特快車票價，從6,210日圓降至5,540日圓，希望提供乘客更多選擇。這次除了JR西日本計畫漲價，其實JR東日本、東京地鐵Metro還有一些民營私鐵等，也都會加入漲價行列。