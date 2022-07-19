股價壓抑近半年的顯卡族群今早狂歡，撼訊（6150）、映泰（2399）、麗臺（2465）、青雲（5386）等4檔個股盤中觸及漲停價，主要是受到加密貨幣比特幣重新站回2.2萬美元關卡激勵。

比特幣自今年3月底以來一路走跌，由4.7萬餘美元，下探到6月中跌破2萬美元大關。18日深夜比特幣重新站上2.2萬美元大關，受比特幣大漲影響，台廠板卡族群早盤股價強勢反彈，除了撼訊等4檔盤中攻漲外微星、技嘉、華擎（3515）逾3個百分點的漲幅。

目前全球主要經濟體反對加密貨幣者包括:印度央行反對加密貨幣，認為加密將破壞央行對抗通膨的努力，不會允許科技巨頭成為代理貸款人。而中國人行也認定加密貨幣為非法金融活動，包括離岸交易所提供給中國用戶的服務都屬於非法金融活動，同時也禁止交易所在中國招聘行銷、支付結算、和技術開發等人員；同時，也因為比特幣、以太幣等所有虛擬貨幣都不具有與法幣相同的法律地位，因此不應也不能作為貨幣在市場上流通交易。不受各主要經濟體央行支持，加密貨幣的前景仍有很大的挑戰。

今天盤中漲停的4家板卡上半年營收表現，僅有青雲的年增維持正成長。撼訊H1營收31.4億元，年減7.6%；映泰H1營收11.83億元，年減3.9%；麗臺H1營收26.11億元，年減41.9%，青雲H1營收為20.39億元，年增48.8%。