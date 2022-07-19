新北市土城區中央路四段52巷及頂埔街口，因老舊建物增建，社區窄小，市府啟動公辦都更，整合公私土地，並規畫興建3棟住商大樓，預計2025年完工。（新北市財政局提供）

新北市土城區中央路四段52巷及頂埔街口，過去多是低矮老舊建物，經長時間增建後，巷道狹窄，使得社區環境品質低落。新北市府為優化住宿環境，啟動公辦都更，整合公私土地，並規畫興建3棟住商大樓，預計2025年完工。新北市長侯友宜今出席動土典禮，他表示，這是土城首例公辦都更案，鄰近捷運頂埔站、土城工業區、頂埔科技園區，相信未來將有更多人口進駐，帶領新北進步。

財政局指出，中央路四段52巷及頂埔街口因老舊建築長期增建，基地前方道路未完全闢建，使得社區窄小難行，市府評估後決定執行公辦都更，規畫面積1061坪的基地，其中約86％為市有、國有土地，14％是私有土地，並公開評選，委由皇翔建設執行。

基地預計興建3棟地上20層、14層、10層及地下3層的住商大樓，建築採綠建築及智慧建築設計，並開闢完整的8米巷道、退縮6米人行步道，集中留設開放空間作為居民活動廣場，希望提供給居民優質的生活環境品質。

財政局表示，市府將分回93戶住宅及89個汽車位，以及約92坪的公益設施空間，未來將作為非營利幼兒園使用，至於分回住宅是否作為社宅等其餘用途，將視完工後的整體政策滾動檢討，將以市民最大利益為考量，打造宜居環境。

侯友宜表示，皇翔建設2014年就與市府簽約，8年間歷經戶數整合等困難問題，近年原物料、工資又大漲，承辦都更相當不容易，不過市府近年來也積極完成捷運三鶯線和樹林線、土城彈藥庫、暫緩發展區等各項設施。

侯友宜說，新北大進步是進行式，他3年都更任內都更申請有767件，核准595件，核准總數是新北20年來總額的4倍，未來土城公辦都更、周邊建設陸續完成後，相信可以帶來經濟產業發展，吸引更多人口進駐。

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