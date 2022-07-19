台灣民意基金會今公布最新民調，6都市長的防疫表現，新北市長侯友宜再居冠，不過一年間流失19.9個百分點，過去一個月流失6.8個百分點；台灣民意基金會董事長游盈隆認為，一個百分點相當於19.5萬人，等於全年流失約388萬粉絲，這是一個無法視而不見的巨大現象。

至於由陳時中領導「疫情指揮中心」防疫表現的評價，兩年半10次的調查，一路下滑。從2020年2月平均分數84.16，到2022年7月平均分數65.17，相差19分，以65.17 分收場，是10次中的倒數第4；游盈隆說，成績並不理想，意味當前政府的防疫表現並未獲得民眾高度肯定。對陳時中而言，肯定是一個無言的結局。

6都市長的防疫表現排名分別為，28.4％認為新北市長侯友宜防疫表現較好、第二是高雄市長陳其邁24.5％，落後侯友宜 3.9 個百分點，第三是台北市長柯文哲 22.3％、第四是台中市長盧秀燕15.6％、第五是桃園市長鄭文燦 11.3％、第六是台南市長黃偉哲 6.7％。

與上個月相比，新北市長侯友宜仍獨占鰲頭，但受肯定度下滑6.8個百分點，幅度之大前所未見；游盈隆認為，顯然「恩恩案」對侯友宜及新北市政府威信的殺傷力已經浮現。

高雄市長陳其邁防疫表現所受的肯定和上個月一樣，但競爭對手柯文哲自己跌倒，順勢超越柯文哲，也創下兩次超越柯文哲的紀錄；盧秀燕防疫表現的受肯定度略增0.5個百分點，鄭文燦防略減0.5個百分點，黃偉哲下滑2個百分點。

游盈隆認為，侯友宜防疫表現的民意支持度顯然已亮起紅燈。去年 5 月迄今，一共完成七次全國性防疫表現調查，侯友宜都是獨占鰲頭，且都遙遙領先其他對手，但自去年7月攀上50.3％高峰後，一路下滑「恩恩案發酵」肯定是近期最重要因素之一。

至於國人對陳時中所領導「疫情指揮中心」防疫表現的評價，約4成8給 61分以上成績，2成2打剛好60分，2成6不及格。整體來看，7成國人給予60分及格以上成績，平均成績65.17分。與上個月相比，沒有明顯變好及明顯變壞，似乎正處在一種靜止狀態中。

從政黨支持傾向看，國民黨支持者給51.91分，民眾黨50.26分，時代力量57分，三個在野黨都打不及格分數，中性選民則給 62.75分。

關於國人對這次Omicron大流行的歸因，最新民意顯示，55.3％認為是天災，21.4％認為是人禍，20.3％認為既是天災也是人禍，3％ 很難說、不知道、拒答。有明顯過半的人認為是天災，是躲避不了的，2成1認為純粹 是人禍，根本是因蔡政府能力與準備都不足所造成，還有2成認為既是天災也是人禍。

游盈隆表示，整體來看，台灣人一方面傾向不苛責政府防疫不力，另一方面也有頗多怨言。這對 2022 地方大選的意涵似乎是，政府兩年半的防疫表現將沒有多少加分效果， 民進黨政府若想強打「防疫牌」恐怕吃力不討好。