大陸從6月13日起暫停台灣石斑魚輸入，全台石斑魚主要產區之一的台南市養殖漁民，因遲遲等不到市府相關作為，紛紛向議長郭信良陳情。郭信良表示，高雄市政府從6月28日就開始執行「111年度高雄市石斑魚產銷調節補助措施」，南市府也應該盡快拿出配套措施，不要讓台南漁民的虧損繼續擴大。市府表示，正積極研商具體措施，協助石斑魚養殖漁民解決產銷問題。

郭信良表示，全台石斑魚的主要產區在屏東縣、高雄市及台南市，7成以上的產量都靠外銷，因此石斑魚無法外銷大陸，對台南市安南、七股、北門區的養殖漁民打擊很大。台南漁民看到高市府迅速推出補助措施都很羨慕，且高市府是以市預算補助，不必等中央撥款就能核銷，非常有效率。

郭信良認為，台灣石斑魚被禁可能是政治因素，地方政府雖無能為力，但能否快速因應拿出實際作為，就有賴地方父母官的智慧。原本售價每台斤160元的石斑魚，如今平均價格僅剩每台斤110元，但成本就要每台斤140元，市府應該趕快行動，拿出讓漁民有感的作為來。

郭信良還強調，南市府不論魚塭延養補貼，或漁會收購漁貨補貼、魚貨加工凍儲、魚貨行銷等，全都是以爭取中央補助為前提，暫時沒有具體行動；但漁民當前之急是石斑魚已經可以出貨，卻找不到買主，希望市府趕快幫忙想辦法。

市府回應說，台南養殖魚塭面積近1萬4000公頃，全台第一；其中，石斑類的養殖面積510公頃，養殖魚苗約460公頃，占90％，成魚養殖魚塭50公頃，占10％。石斑魚收成以秋季到農曆年為主，但台南成魚養殖約占全台5％，產量約980公噸。經統計，台南地區銷往大陸的合格石斑魚養殖場共15戶，但實際調查名單內仍供應大陸市場的漁民僅2戶，成魚市場直接衝擊較小。

市府指出，已向農委會提出延養、保價收購、加工凍儲及產業行銷活動等獎勵及補助措施，希望協助漁民解決產銷問題。另外，針對產業需求，也已協調南縣區漁會及南市區漁會，協助盤點台南地區實際養殖石斑魚數量、型態，以及目前所遭遇的困難，提供媒合加工、凍儲業者及盤商等通路，並配合農委會輔導因應措施，針對台南石斑魚執行提升水產的安全與品質、調節上市產量、強化內銷行銷活動及加強海外通路拓銷等4項措施，希望穩定石斑魚產銷平衡，協助漁民渡過難關。