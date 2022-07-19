女星天心當年以偶像歌手身分出道，如今在圈內耕耘超過25年，磨練至今成為橫跨戲劇、主持和唱片的全方位藝人，實力備受肯定，而在人前呈現女強人形象的她，私底下個性其實有點迷糊，她近日發文透露，出門老是忘記關冷氣，後來自己研究出一個大絕招來克服，眾人看了不禁大笑，直讚她好聰明。

天心這些年將事業重心放在戲劇圈，這番努力不僅得到觀眾肯定，更在2011年憑《我的完美男人》中「沈若薇」一角，勇奪金鐘獎視后，除了事業得意外，天心的情路也開花結果，於2016年終結「黃金剩女」身分，甜嫁南韓攝影師金榮敏，即使這兩年受到疫情關係影響，兩人經常相隔兩地，但他們仍努力陪在對方身邊，天心經常透過社群分享夫妻生活，看得出來感情仍甜蜜，每每其中一方得暫時得回到自己的國家，無論是她還是老公，都還會捨不得的掉眼淚。

天心經常透過社群分享日常大小事，因為私下個性單純又迷糊，因此經常發生出糗的事情，昨天(7/18)她在IG分享一個小困擾，透露天氣炎熱，她在家會開冷氣，但每次出門都會健忘忘記關，光近期就已經發生過2次，實在很苦惱，於是想出了一個辦法，她貼出實際操作此絕招的照片，竟然是把冷氣遙控器放在門上，自嘲都做到這個程度了，「明天再忘，我就，就……喊救命！」。

天心克服健忘的大絕招逗樂眾網友，紛紛爆笑留言「這樣放聰明耶」、「所以今天出門時關了嗎」、「確定遙控器上面不用貼便利貼提醒嗎」，也有人表示自己也有這個苦惱，分享了更加便利的方法，表示可設定自動關機，或是安裝智能開關，即是已經出門了，也能遠端操作，就能避免忘記關的窘境。