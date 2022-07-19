台中市消防局19日持續搜尋失聯的彰化粘姓男子，近午已被跑山獸在馬崙山下方瀑布找到遺體。（台中市消防局提供）

彰化縣42歲粘姓男子14日攀登台中市和平區馬崙山失聯至今已6天，家屬心急在臉書發文懸賞50萬元，先前多次加入山搜救援的「跑山獸」捷克籍男子也於昨晚加入救援，據稍早消息指出，搜救人員於今日上午11時許，於馬崙山下瀑布尋獲粘男，但已明顯死亡。

據悉，42歲粘男為台鐵員工，14日獨自從彰化到和平區攀登馬崙山，此後音訊全無，台中市消防局接獲通報，15日即派員上山搜救，經手機定位發現粘男應在距離馬崙山登山口4至5公里處，研判可能在該段山路滑落陡坡，消防局連續數日動員上山搜救，都未發現粘男蹤跡。

心急如焚的家屬認為這幾天是關鍵期，希望有經驗的登山隊幫忙，在臉書貼文懸賞50萬元，希望儘快找到人；「跑山獸」捷克籍台灣女婿Petr Novotny，也於昨晚加入搜尋，還有其他登山隊等，消防局皆樂觀其成，希望早日尋獲粘男。

台中市消防局第二大隊隊長余易祐指出，消防人員早上持續在山上搜尋粘男，跑山獸在馬崙山下方搜救，11時47分在下方瀑布尋獲，不過人已死亡，消防人員目前正趕往現場，由於馬崙山海拔2305公尺，將申請直升機進行遺體吊掛。