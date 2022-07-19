農路不平造成老農騎車常跌倒，民代為民喉舌爭取刨舖！台中市清水區中清路、鎮政路旁等多處農路，長年經過輾壓凹凸不平或破損不堪，居民向市議會議長張清照反映，常有長輩騎車慘遭「犛田」險象環生；張清照19日邀集相關單位會勘，獲得市府允諾撥款300多萬元改善6條農路。

附近居民指出，連接清水區中清路、鎮政路的農路，因長年來經農機輾壓淪為破損不堪的斷腸路，老農騎機車經過稍不留意就慘遭「犛田」，連人帶車跌落路邊的農田，甚至還摔斷腿等；小朋友騎腳踏車上下學經過，有時為閃避迎面而來的機車就慘遭摔倒。

經過民眾不斷向議長張清照陳情，爭取長輩及小孩「行的安全」，其中殘破不堪的農路，經張清照服務處統計，包括有鰲新路、鎮政路與中央路旁、中清路九段、自立路、臨港路旁等，共有6條農路急需刨除重舖路面；否則農忙一到再經農機輾壓勢必更殘破難行。

張清照今天邀集清水區公所、槺榔里長洪水家、中社里長王瑜蘭、秀水里長陳月娟等人實地會勘。居民不滿說，他們忍受這樣爛路已經好久了！就是無人理會，所幸有張議長聽到基層百姓的心聲，否則不知還要有多少人受害？

張清照會勘後說，經他向市府反映爭取，獲得同意撥款342.8萬元，針對槺榔里等6條農路全面刨除重舖，路長共1752.4公尺；他發現不少農路照明不足，夜間行車極易跌落路溝、田邊或撞上擋土牆，要求市府應一併改善；還給地方長輩及小朋友「行的安全」。