黃文廷(左起)、王碩瀚、林佳辰為演藝組參賽者加油打氣。(伊林娛樂提供)

林佳辰(左起)、黃文廷、王碩瀚重返璀璨之星起點，角色轉換讓他們心情很放鬆。(伊林娛樂提供)

王碩瀚(右)在比賽現場與參賽選手互動模擬訪問。(伊林娛樂提供)

2022第11屆伊林璀璨之星在16、17日一連兩天舉行「模特兒組」、「Star Dreams 無限女孩組」、「演藝組」及「網紅創作組」複賽，入圍決賽的選手們將在一個月內進行50堂專業密集培訓課程，並於8月26日總決賽一決勝負。從伊林璀璨之星勝出的演員王碩瀚、《原子少年》成員黃文廷、林佳辰3人驚喜現身複賽現場，為參賽者加油打氣，現場選手因緊張臉色發白鐵青的模樣，也讓3人笑說彷彿看見當年的自己，他們有感而發，用心把當初參加比賽的經驗分享給參賽者，最後王碩瀚也笑說：「參賽者現在應該緊張到一句話都聽不進去吧！就像我當年一樣。」

王碩瀚、黃文廷、林佳辰皆出身於璀璨之星選拔，王碩瀚是第3屆演藝組冠軍，黃文廷、林佳辰分別是第7屆花漾少男少女組冠、亞軍；林佳辰以過來人身分暖心鼓勵選手，「今天就算失敗也不代表什麼，這不是演藝道路上最重要的一場比賽，更不會是最後一場；輸給別人沒關係，但自己要勇敢踏出這步，戰勝自己。」看見選手們緊張的表情，黃文廷分享當年經驗，「不知道機會什麼時候會來，所以要將每一次上場都當作最後一次，全力以赴。」他認為越緊張反而越無法好好發揮，把比賽當成去遊樂園，放鬆玩就好；王碩瀚則說，「雖然選手現在聽不進我講話，但希望大家能永遠記得這緊張的感覺，以後如果有機會踏入演藝圈，『保持初心』是最重要的事，大家加油。」

如何在競爭激烈的比賽中脫穎而出？3人皆認為在舞台上展現自信是最為重要的，王碩瀚會想像自己是全場最帥，黃文廷表示要展現出氣勢；相較於2人的自信，林佳辰坦言當初其實是個沒自信的平凡人，「我當時身材胖胖的，又因戴著牙套，講話口齒不清。」他們也分享緩解緊張的「小撇步」，林佳辰說之前有人教他把觀眾當成蔬菜，但嘗試後發現效果不大，後來他也找到方法就是在上場前先熟悉場地、適應環境；黃文廷則會在上場前閉眼睛、深呼吸，回想排練狀態，「找回自己的感覺，就不會被外在影響。」

黃文廷及林佳辰當年參加決賽培訓課程時只有18歲，對嚴格的舞蹈老師印象最深刻，2人的舞蹈零基礎，因此每次上課都非常受挫，黃文廷會在課後到公園自主練習，甚至勤練到球鞋都破了，他們覺得雖然當時很辛苦，但現在回想起來很謝謝老師的指導。

17歲就報名璀璨之星的王碩瀚，賽後因被選定要到日本進行noovy樂團培訓，這些年歷經樂團、演員，也曾擔任第10屆璀璨之星總決賽主持人，王碩瀚近來積極在綜藝、實境節目等領域發展，他說：「覺得實境節目很有趣，有機會想多多參與；戲劇方面也想挑戰武打戲，感覺很帥。」黃文廷及林佳辰也表示未來想往全方位藝人發展。

進入演藝圈後，3人都非常感謝一路上無數貴人的支持，王碩瀚特別謝謝當年noovy團員支持他轉換跑道，鼓勵他勇敢追求夢想；黃文廷則感謝姊姊從一開始到現在的陪伴與幫忙，他提及日前姐姐看見《原子少年》見面會有他的燈牌時，感動落淚，並傳訊息說「很驕傲有你這個弟弟」表示相當以他為榮。3人也最感謝一起成長的粉絲們，他們說因為粉絲的支持才讓他們發現自己是有影響力的，並且了解到平時付出的努力，不僅對自己有意義，同時還能鼓勵到很多人。

本屆璀璨之星海選採線上進行，除官方報名外，增設Up直播及校園徵選報名管道，在疫情嚴峻狀況下，仍有破萬人上網報名，其中校園徵選共有7校參與，「Star Dreams 無限女孩組」競爭最為激烈；另今年增加的「網紅創作組」，參賽者們表現方式多元、各有特色；複賽共選出59位選手進入決賽。