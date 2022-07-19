台電公司推動協和電廠轉型為天然氣發電，原計畫在外木山海域興建「第四天然氣接收站」，因顧慮破壞珊瑚礁生態，本月7日提出「東移方案」，引發基隆港安全及「塞港」疑慮。民眾黨立委邱臣遠今表示，四街東移方案凸顯出台電是頭痛醫頭、腳痛醫腳，根本沒有完整配套規劃，也呼籲基隆市政府要好好把關。

台電為推動將基隆協和電廠轉型為燃氣電廠，原本計畫填海造陸興建四接，但因為保護珊瑚生態，中油修正推出四接東移案，卻引發航運業者反對，除了「塞港」疑慮之外，也對基隆港安全帶來隱憂，對此台電則回應，管理得當就沒問題。

民眾黨立委邱臣遠今於臉書指出，台電對四接的興建根本沒有完整的配套規劃，根本是頭痛醫頭、腳痛醫腳；他認為，原本的協和電廠帶給基隆嚴重的空氣汙染與環境破壞，改為低汙染的燃氣發電，基隆人並不反對，但對填海造陸要掩埋7.5萬株珊瑚與破壞海洋生態，基隆人無法接受。

而為此台電又倉促地提出東移方案，卻反而引發基隆港塞港疑慮及造成營運安全隱憂，港務公司因此在環評會議要求台電應提供航行安全、營運期間海運交通影響、東移方案之真時操船模擬結果，並就各不同時間段進行延遲影響程度檢核，及提出完整配套。這顯示絕非台電傲慢的一句「只要管理得當」就可以輕鬆帶過。

邱臣遠認為，台電對於四接議題，在規劃上應就產業、航運、觀光、生態全面考量。基隆港是基隆最重要的經濟命脈，如果因為興建接收站反而造成航運的風險，恐「因小失大」，甚至可能繼續削弱基隆港的職能，基隆市政府及港務公司必須好好把關此方案。

邱臣遠最後表示，樂見台電在四接接受人民的心聲，持續調整方向，但也希望不要因此而顧此失彼，讓本來已經因為台北港衝擊的基隆港，繼續被邊緣化，影響基隆的經濟發展。