2022台北－上海雙城論壇今（19）日舉行，也是台北市長柯文哲（中）任內最後一屆雙城論壇。（陳薏云攝）

2022台北－上海雙城論壇今（19）日舉行，也是台北市長柯文哲任內最後一屆雙城論壇，柯文哲致詞時首度提及「共機擾台」以及「禁台農漁產」，態度較以往的「兩岸一家親」強硬許多，柯會後受訪時提及態度的轉變表示，以往去上海訪問時，跟上海市長私下吃飯談過好多遍，因為疫情很多事情只能拿到檯面講，並表示「只是表達台灣人不爽的地方。」

柯文哲於致詞時提到，近年台海局勢緊張，兩岸對立加劇。比如台灣參與WHA、大陸軍機頻繁出現在台灣西南海域、台灣的鳳梨、蓮霧、芒果、石斑魚輸出大陸受阻等等，這些都成了爭議的焦點。會後被問及是否因為任期將屆，沒有包袱才敢提共機擾台，柯文哲表示，以前雙城論壇實際見面互訪時，跟上海市長只用5分鐘吃飯，剩下一小時55分鐘都在交流，反映台灣人民的不爽，並強調「很多話私底下可以講，現在因為疫情只能搬到檯面上講。」

柯文哲表示，兩岸不要說是已讀不回，現在根本是不讀不回，而且只要跟大陸有交流就立刻被打成中共同路人，「我倒認為不是關係好所以辦雙城論壇，而是關係不好才更要舉辦」，並表示雙城論壇可以解決掉累積的小問題，若是兩岸平常不來往，彼此討厭，對兩岸人民沒有幫助。