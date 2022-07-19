林耕仁（左二）今天上午前往華夏金城拜訪眷村榮民、榮眷以及住戶，住戶熱情致贈粽子、蘿蔔，表示「市長高中」、「好彩頭」。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市長選戰三腳督備受關注，各陣營不僅要搶攻中間選票，更要鞏固基本盤，國民黨參選人林耕仁19日回防過往眷村鐵票區，於在地市議員鍾淑英、前中將黃雲生、眷村關懷協會主委李伯駿陪同下，拜訪前身為將軍村的「華夏金城」，並與居民話家常。

林耕仁今天上午前往華夏金城拜訪眷村榮民、榮眷以及住戶，居民也熱情歡迎，住戶分別致贈粽子、蘿蔔，表示「市長高中」、「好彩頭」。

林耕仁表示，華夏金城是非常有故事的地方，他的前身是金城新村，也就是將軍村，因此，附近才會有將軍村資圖園區、將軍村停車場等以將軍來命名的地標。

他說，過去在地議員鍾淑英也大力推動眷村文化的保存，還匯集大江南北的美食辦理百道眷村菜活動，他認為新竹市除了要科技進步外，也要更有文化底蘊，眷村文化是大時代的縮影，眷村的故事也要代代相傳下去。

林耕仁指出，眷村文化推廣與保存很重要，未來會針對各項重要文化資產，提出通盤的推廣與行銷計畫，他也肯定鍾淑英過去在眷村文化保存做的努力，以及對於榮民長輩的用心照顧。

他認為新竹市的每個族群都應該被妥善照顧，對於對國家有貢獻的榮民袍澤，更應該要加倍給予關懷。

鍾淑英也表示，常會回憶起過去在眷村的種種故事，眷村文化如果沒有妥善保存，這段記憶與珍貴的文化可能就要消失了，因此，這個部分需要關注及去努力。

林耕仁隨後也代表警友站前往新竹市警察局，致送西瓜慰問警察同仁。林耕仁表示，他個人是警友站的站長，由衷感謝人民保母無時無刻守護著人民的安全，在炎炎夏日，看到站在交通要道路口指揮交通，全身溼透依然堅守崗位，希望冰涼的西瓜能緩解酷暑，也要讓警察同仁知道，我們一直都是波麗士大人的後盾。