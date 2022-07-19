😰 Así de grande podría ser el módulo de cámaras del iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max!! 📲 pic.twitter.com/JrfDl8uDVg — iManu Mx (@iManuMX) July 8, 2022

蘋果有機會在9月公布最新iPhone 14系列新機，相關傳言甚囂塵上，近日再有爆料者曝光設計圖與實體近照，驚覺iPhone 14 Pro Max的後鏡頭凸起的高度竟比iPhone 12 Pro Max多出1倍，也比前一代iPhone 13 Pro Max多出一些。

先前appleinsider曾報導，一名自稱是「蘋果深圳生產員」的網友秀出iPhone 14 Pro Max的設計圖，只見後鏡頭的厚度似乎比iPhone 13 Pro Max還要厚一些，整體厚度來到12.02mm扣掉機身的7.85mm光鏡頭厚度就有4.17mm，比iPhone 13 Pro Max的3.65mm多出不少。

此外，iPhone 14 Pro Max的後鏡頭厚度也比iPhone 12 Pro Max的1.7mm多，厚度可以說是歷年來最厚的一次。不僅如此，推特上也流傳iPhone 14 Pro Max的實機照，只見手機擺在桌上機身因厚鏡頭突出而明顯傾斜，可能會因此無法完全平放，甚至出現晃動。

事實上，有傳言指出，此次厚鏡頭之所以變厚不少，主要是相機的性能獲得提升，主鏡頭可能升級至4800萬像素，並採用自動對焦技術，光圈也會從F2.2升級至F1.9，並支持8K影片錄製，才會讓鏡頭厚度增加。