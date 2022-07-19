北京約3個月前曾警告裴洛西不要訪台

英國《金融時報》（Financial Times）引述6名知情人士的話說，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）計畫8月率團訪台。據報導，隨著來自北京的壓力與日俱增，她訪台是為了表達對台北的支持。

而這將是25年來，美國眾院議長首度訪問台灣。4月由於82歲的裴洛西感染新冠肺炎，而取消了相關行程。1997年時，美國眾議院前共和黨籍議長金瑞契（Newt Gingrich）任內曾率團訪台。

兩位知情人士說，美國政府內部對裴洛西該不該訪台意見分歧。部分官員認為，4月訪台的時間點更容易合理化，因為那時俄羅斯剛入侵烏克蘭。拜登2月派出包括前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）等人在內等前高官訪台，以表達對台灣的支持。

U.S. House Speaker Nancy Pelosi to visit Taiwan in August – Financial Times https://t.co/Pr7DPTnd8a — THE POLITICAL HEDGE (@politicalHEDGE) July 19, 2022

報導指出，對北京來說，裴洛西訪台也是需要小心處理的議題，因為共產黨下半年將舉行第二十次全國代表大會，預計大陸國家主席習近平將在會議上取得第三任任期。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund of the United States）台灣專家葛來儀（Bonnie Glaser）表示，北京對於美國國會已經「過於敏感」，美國會近幾年來提出的反華法案數量「前所未見」。

葛來儀指出，北京相信美國國會與行政機關「共謀」，壓制北京崛起。她說由於裴洛西同時作為議長及拜登同黨同僚的身份，此行被解讀為美國利用台灣作為對抗中國大陸的一張牌、以及對台灣獨立提供官方支持的一部分策略。

報導指出，儘管美國及大陸在許多議題上意見分歧，自拜登上任以來，台灣已經成為雙方爭執最嚴重的議題之一，愈來愈多解放軍軍機飛進台灣的防空識別區，加劇台海緊張。

6月新加坡「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議（Asia Security Conference）上，大陸國防部長魏鳳和警告，他會「粉碎」任何台獨的企圖，同時也警告美國停止嚇阻大陸，「如果有人膽敢把台灣分裂出去，我們一定會不惜一戰。」

除了台灣，裴洛西此行來訪也會訪問日本、新加坡、印尼、馬來西亞、以及夏威夷，不過第7名消息人士指出，此趟亞洲行仍有可能落空。

針對報導，裴洛西辦公室不證實她是否將訪台或造訪任何亞洲國家，白宮也拒絕評論國會議員的出訪計畫，美國國務院及中國大陸駐美大使館也尚未回應。