歷經6年規劃開發到完工的「南投旺來產業園區」，造成企業搶地進駐風潮，不僅為南投縣府帶進10億元進帳，更可望隨著企業建廠營運增加千人就業並創造30億年產值；南投縣長林明溱7月12日歡喜與嘉賓共同揭幕旺來園區服務中心時感恩強調說，兩屆8年任期，殫精竭慮兢兢業業不斷率領縣府團隊全力以赴，總算能拿出諸多像旺來園區一樣的政績，回報感謝南投鄉親的長期相挺與支持。

南投旺來產業園區服務中心啟用揭幕，林縣長與開發商玉新開發建設董事長黃政勇，邀請立委許淑華、經濟部工業局中區工業區管理處執行長劉培毅、中華民國工業區廠商聯合總會正副會長賴博司、董正宗、旺來園區廠商協進會副理事長徐孟榆、南投縣工業會理事長施芳銘、南投縣商業會理事長廖俊哲等貴賓出席共同見證。

廣達16.59公頃的「南投旺來產業園區」，開發總金額約21億元開發效益逾30億元，扣除六大公共設施，包括2座生態滯洪池、周邊均設置隔離綠帶、服務中心、污水處理設施、電信、電力、自來水、瓦斯管線、園區15公尺與12公尺道路等使用的6.4公頃，開發出產業用地多達17筆10.19公頃，已全部被搶購一空。

廣達16.59公頃的「南投旺來產業園區」，設置六大公共設施、2座生態滯洪池、隔離綠帶、汙水處理設施、電信、電力、自來水、瓦斯管線等，17筆產業用地已全被搶購一空。(圖/南投縣政府提供)

進駐廠商除包括擁有「微熱山丘」品牌的鳳梨酥大廠－寶田食品、以「三點一刻」奶茶飄香海外的「石城實業」，以芋頭酥聞名的「先麥食品」等知名食品大廠，都計畫在園區打造觀光工廠，另有上市大廠上緯公司，規劃在園區打造企業與研發、生產實驗總部，還有愛妮雅化妝品、頂發薑先生、松杰茶業、卜蜂食品、華順食品及信織不織布都陸續投資建廠。

南投縣長林明溱表示，南投旺來產業園區開發，可望隨著企業建廠營運增加千人就業並創造30億年產值。(圖/南投縣政府提供)

林縣長指出，旺來園區成功開發，不僅可增加就業人口約1,000人，廠商設廠後估計年產值約30億元，並帶動吸引每周約1萬觀光人次造訪，活絡地方整體經濟，對於未來發展將有加乘效果，地方繁榮可期！

林縣長表示，他任內開發完成福興溫泉、埔里微型產業園區、旺來園區，加上已動工，8、9月就可公告標售土地的草屯手工藝智慧園區，開發的產業用地都造成搶購，更為縣庫帶進逾40億元收入，另外，和草屯園區一樣都是能讓公墓變黃金地的竹山竹藝產業園區也進入中央審核開發許可的階段。