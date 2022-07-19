早產兒小葶今年4月9日出院，中山附醫新生兒科暨兒科醫療團隊開心為他慶生。（中山附醫提供／馮惠宜台中傳真）

小葶出生在媽媽妊娠21周又5天就出生，只有370公克。（中山附醫提供／馮惠宜台中傳真）

小葶出生在媽媽妊娠21周又5天就出生，只有370公克，比一包濕紙巾還小。（中山附醫提供／馮惠宜台中傳真）

今年4月9日小葶克服總總困難出院，5月底脫離氧氣自主呼吸，如今頭好壯壯沒有後遺症健康成長中。（中山附醫提供／馮惠宜台中傳真）

早產兒小葶在媽媽腹中只待了21周又5天，出生體重僅370克（等同一個鋁罐飲料重量），出生後經歷呼吸窘迫、腸穿孔多次死亡關卡，終在住院187天出院，如今已趕上同齡孩子的生長曲線，一路陪伴、照顧她的中山醫學大學附設醫院表示，21周早產兒存活率只有1％，但孩子堅強的生命力，也鼓舞讓醫療團持續奮戰，共同寫下國內外最小周數早產兒存活紀錄。

存活率僅1％，370克、出生周數最小早產兒健康成長

中山附醫新生兒科主任王杏安說，國外紀錄上最小的早產兒出生體重為212克，但其周數為23周，而小葶的出生週數僅僅21週又5天，堪稱超越國外紀錄上最小之早產兒。

王杏安回憶，小葶在110年10月4日出生，當時媽媽妊娠周數21週又5天，按照目前優生保健法，22周以下的早產兒因為預後不佳，一般都是不特別進行急救措施，但小葶出生一聲哇哇的哭聲，強烈求生欲，激起醫療團隊鬥志，當下破例插管搶救。

王杏安坦言，醫療團隊面對過去幾乎無21周案例的艱鉅挑戰，一路陪著小葶克服肺部發育不成熟嚴重的呼吸窘迫症候群、皮膚發育不全體液易散失、開放性動脈導管、壞死性腸炎併發腸穿孔及腹膜炎、視網膜病變等重重困難，不但孩子展現堅強生命力，父母親也順從醫療團隊處置建議，共同面對挑戰。

今年4月9日，小葶在矯正年齡接近兩個月時，體重從出生時的370克順利成長到4600克，雖因早產兒慢性肺病合併肺高壓，她戴著鼻導管氧氣搭配藥物控制順利回家照護，回家約一個月就順利脫離氧氣、可自主呼吸，現在矯正年齡五個月的她體重已經來到6.3公斤，發展的里程碑也都和足月兒一樣正常。

王杏安說，小葶克服只有1％存活率的魔咒，一路展現生命力，克服早產多重併發症，到如今頭好壯壯、非常健康、沒有併發症的成長，她的生命故事也給予中山附醫早產兒照護團隊更大的動能持續護更多早產兒。