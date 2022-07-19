交通部台灣鐵路管理局首次與屏東縣政府合作推出第一波「鐵石新嚐」台鐵特色便當，僅在南部新左營、高雄及屏東站3站限量販售，造成旅客搶購，為滿足眾多粉絲期待，台鐵將推出第2波「鐵石新嚐」台鐵特色便當，並推廣到北、中部車站10處銷售據點，也象徵「石」全十美。

台鐵指出，台鐵局將屏東地方頂級海味食材龍膽石斑魚變身為台鐵便當的主菜，由七堵、台北、台中及高雄鐵路餐廳各自精心研製共計5款「鐵石新嚐」台鐵特色便當，自7月20日至7月31日止，每日限量販售，嘗鮮8折推廣價，每份120元。

民眾可在松山及南港站夢工場、台北車站1、2號店、板橋、台中、新左營、高雄、屏東站及高鐵台中站台鐵便當店購買，10處銷售點也象徵「石」全十美，讓大家以實際行動挺漁民。

台鐵局職工福利委員會為了支持漁民，推廣本活動，凡購買石斑魚便當額外加碼贈送1瓶「EMU3000型首航紀念」礦泉水，限量5000瓶。