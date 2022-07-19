食藥署今天公布最新的邊境檢驗不符合食品資訊，再度驗出來自中國大陸的猴頭菇、茶樹菇出現農藥殘留超標等情形，但截至目前尚未收到陸方具體說明；此外，來自印尼的多款泡麵再度被驗出含有殺菌劑環氧乙烷，均依食品安全衛生管理法處以退運或銷毀。

食藥署北區管理中心副主任林旭陽表示，今驗出違規的印尼泡麵共三款，分別為「MIE SEDAAP韓式辣雞風味麵」、「MIE SEDAAP杯麵-咖哩雞味湯麵」、「MIE SEDAAP杯麵-酸辣味湯麵」，分別在其麵體、調味粉包驗出0.164 ppm至197.963 ppm不等的環氧乙烷（ethylene oxide）。

林旭陽表示，環氧乙烷是一種農作物殺菌劑，因為有研究指出環氧乙烷為致癌物，加上新型檢驗方法已被開發出來，因此最近幾年開始受到國際間的重視，我國最近半年內共有246批印尼泡麵申請報驗，在食藥署抽中的15批產品中，共驗出7批不合格，不過目前僅有2家輸入業者被驗出違規，屬於零星事件，已依規定提升抽驗比例至20％至50％，期限至明年1月17日。

此外，食藥署今天也驗出來自中國大陸的乾猴頭菇、乾茶樹菇各一批分別含有撲滅寧0.08 ppm、祿芬隆0.09 ppm兩款農藥殘留，林旭陽指出，最近半年來，大陸的乾猴頭菇、茶樹菇共報驗96批，在食藥署抽中的62批中就有18批檢驗不合格，比例相當高，目前除已祭出逐批查驗措施之外，也已發函大陸說明違規原因與檢討方案。

不過林旭陽說，我方給予陸方的回函期限是8月3日，截至目前陸方仍然沒有回應，如屆時仍未收到回音，不排除暫停受理報驗。