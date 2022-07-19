比漾廣場Arnold Palmer藍漸層襯衫，推薦價2750元。（比漾廣場提供）

比漾廣場NIKE PEGASUS小飛馬39代，推薦價3500元。（比漾廣場提供）

永和比漾廣場於7月21日(四)起，特別推出「男人節」及「情人節」檔期，全館持比漾卡指定櫃滿2000元贈100元來店禮、滿額禮。7月21日至7月31日持比漾卡於男性服飾、化妝品、女裝、女鞋指定櫃消費滿2000元即贈100元贈品券；於集雅社大家電區單櫃消費滿1萬元即贈1000元贈品券等。不管是上班潮男，還是下班運動男，都可選購適合的香氛保養、魅力穿搭等主題男性商品，推薦如Arnold Palmer藍漸層襯衫、PALLADIUM防水鞋、DIOR曠野之星淡香水等。

觀察百貨下半年走勢，比漾廣場副董事長周寶文樂觀以待，尤其運動休閒、化妝品業種興旺，如比漾今年改裝完成New Balance，開幕後業績成長100％，還有法國軍靴PALLADIUM也成長150％，今年運動潮牌預計約成長1倍。「運動變潮牌已是趨勢」周寶文指出，今年10月還會引進adidas雙品牌進駐1樓占地50坪，隨著年輕族群受影城帶動而回流，2022年目標要比2020年成長10％、目標業績20億元。