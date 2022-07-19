台灣高檢署因應疫情期間，毒犯利用通訊軟體販售大麻毒品，犯罪日益猖獗，日前成立「擊落麻毒專案」，統合台中、台北16個地檢署指揮26個司法警察單位，2天搜索144處，共查獲販賣、吸食大麻102人，破獲大麻植栽場2處，查扣大麻植株81株、查獲各級毒品共1.8公斤。

高檢署指出，這波查緝大麻專案行動，緣台中地檢署檢察官偵辦大麻毒品販賣案件，察覺有不法人士在網路社交通訊軟體張貼販賣大麻資訊，並買賣交易大麻毒品。因買家、賣家遍及全國，為有效打擊大麻毒品犯罪，成立「擊落麻毒專案」，統合台北、台中共16個地檢署，指揮台中市警霧峰分局、保二、南投憲兵隊26個司法警察機關，於7月11、12日一連兩天，展 開全國性查緝行動。

檢警破獲大型社群網路大麻毒品販賣網絡，共動員檢察官25人、司法警察487人次，並搜索地點144處，共查獲販賣、吸食大麻毒品被告102人，其中販賣大麻34人、施用大麻68人。

另檢警破獲大麻植栽場2處，扣得大麻植株81株、查獲各級毒品共1801.94公克、毒品咖啡包603包，並查扣手機102支及製造大麻工具研磨器、封口(膜)機等物等物。

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