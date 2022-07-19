台灣出現的詐騙手法層出不窮，尤其近來投資詐騙訊息讓許多人不堪其擾，女星錢柏渝透露收到「包裹欠缺資料無法運送」的訊息，慶幸自己有多做1個步驟確認，才發現是詐騙手法，險些得不償失。

錢柏渝透露在大陸購物平台買東西，選擇直接寄到台灣，未料卻收到「欠缺資料 無法運送包裹」的訊息，下面還附上連結 ，要求她填寫缺少的資料，原本想點過去看卻少什麼，但突然意識到平時常收到詐騙簡訊，因此便決定先上購物平台確認包裹寄送進度，這才發現包裹在大陸海關報關中，接著便拍照存證尋求客服人員協助。

客服人員看到照片後，表示公司不會私下寄送簡訊給客戶，也呼籲她不要點連結比較安全，這才慶幸自己沒有手癢點進去，不過讓錢柏渝疑惑的是為何有人知道包裹正在大陸報關?而且還有她的電話？推測應該是哪個環節的工作人員把顧客資料賣給詐騙集團，看看誰會上當受騙，也藉著自身經驗提醒所有人要特別當心，畢竟當今詐騙手法太多。

對此，網友紛紛留言：「太機警了~ 很多時候這種就是會下意識點進去，然後就被得逞了」、「詐騙往往利用誘惑吸金，騙取你的金錢就找不到人了」、「簡訊來源號碼看起來就很像詐騙 」、「沒登錄任何聯絡人門號也能收到那些簡訊，詐騙真的亂槍打鳥」。