2022台北－上海雙城論壇今（19）日舉行，也是台北市長柯文哲任內最後一屆雙城論壇，而民進黨參選人陳時中今上午受訪時表示雙城論壇以市政觀點來看，要有實質意義我們才會來辦；他覺得，不是說不能辦，但目前不宜辦，柯文哲會後談及陳時中看法，直接開嗆，「他要嘛直接講上任不要辦，把台北的陸商趕回去，每次都嘴巴說一套做另一套，這是我最不喜歡的。」

柯文哲致詞時提及中國大陸是台灣第一大出口市場，佔台灣出口比重42.3％，去年台灣對大陸的出超超過一千億美金。柯文哲會後表示自己是少數誠實的政治人物，認為兩岸的互動就是要務實，不要打高空，嘴巴說一套，台灣明明被鎖進中國經濟圈，這不是賣台的行為嗎？雞蛋全部壓在一個籃子裡，政府有做什麼措施嗎？

而陳時中上午受訪表示，雙城論壇要有實質意義才會來辦；並表示，不是說不能辦，但目前不宜辦。柯文哲則表示，面對問題是解決問題第一步，溝通有很多管道，現在兩岸從已讀不回到不讀不回不是一個理想的狀況，而陳時中發言讓柯文哲不屑，表示「他要嘛直接講上任不要辦，把台北的陸商趕回去，每次都嘴巴說一套做另一套，這是我最不喜歡的。」