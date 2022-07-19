夏天不來高雄玩一波，怎麼對的起你的暑假人生！交通部觀光局將於7月15日起推出「悠遊國旅」計畫，高雄市市長陳其邁為熱情邀請大家暑假來高雄旅遊，市府也同步再加碼「週五又補五、週間補到千」優惠活動，其中全國獨家的「週五又補五」開跑首週，已讓觀光旅館訂房衝破7成，週六更達到9成。再加上上週六（16）「國民姐夫」具俊曄，在旗津大演DJ首秀，熱音、啤酒、美食大放送，高雄暑假週週都精彩，搭配各種優惠方案，一起來高雄HIGH翻天！

▲這麼大的戶外戲水池暑「義」全消，快來玩水。 圖：義大皇家酒店／提供

市府觀光局也表示，本次週間補到千、週五又補五活動適用對象均為本國籍個別旅客，且每一身分證號限使用一次，旅客可先在悠遊國旅網站申請住宿優惠資格，並直接向本市參加活動之合法旅宿業者訂房（住宿劵、國際訂房平台、旅行社不適用），且旅客本人必須入住，並由旅宿業者現場再加碼折抵200元予旅客；「週五又補五」部分，由旅客直接向參加「悠遊國旅」活動之合法旅宿業者訂房（住宿劵、國際訂房平台、旅行社不適用），於本人入住當日，需提供身分證或健保卡證明，供旅宿業者申請獎助，當日住宿費則由旅宿業者現場折抵500元予旅客，上述方案額度均有限，旅客動作要快，先搶先贏。

▲「高雄翰品酒店」推出最高折抵2000元。 圖：高雄翰品酒店／提供

觀光局周玲妏局長進一步說明，本市旅宿及遊樂業者，為配合中央及市政府的補助方案早已經摩拳擦掌、準備妥當要迎接暑假觀光客。如「漢來大飯店」悠遊國旅住房專案每房折抵最高2,800元，最受歡迎的三麗鷗主題房也已開始接受訂房；「高雄圓山大飯店」表示，市府加碼優惠後，客人詢問訂房電話明顯增加，再加上推出超殺1.9折優惠，目前週六已達9成；「高雄萬豪酒店」表示，配合這次國旅專案推出「豪豪樂義夏」專案，平日入住享有升等及贈義大樂園門票，目前假日幾乎滿房；「福容大飯店高雄店」於暑假推出高雄獨家的泳池美人魚表演，並有人魚服裝體驗，讓大小朋友都能拍出人魚美照留念，新加入享福卡會員，還可獲得「客房升等、客房迎賓禮、田園咖啡廳飲品買一送一」三重好禮回饋，目前訂房已逾7成。

▲旗津黑沙玩藝節熱鬧開場，還不快來打卡拍一波！ 圖：高雄翰品酒店／提供

另外「高雄翰品酒店」也有豪華優惠，2022國旅補助搭配高雄市補助、雲朗加碼、環保集點會員加碼，最高折抵2000元；「比歐緻居」旅館，入住即贈送限量護手霜，讓您滋潤好放鬆，週一至週四入住送500元餐飲抵用券；還有網路夯人氣「義大遊樂園」也超夏趴，7月15日起除門票3折優惠，7月15日至8月4日入園，2人同時購票加贈精美禮品乙份，每日限定入園前50組，贈完為止；義大皇家酒店及擁有環保標章的義大天悅飯店均推出優惠方案，加上購物廣場，讓民眾可以整天泡在義大，一次滿足食宿遊購。 暑假一定要來高雄度假，吃喝玩樂一應俱全，住房有優惠，活動又精彩！另外還有2022台灣文博會、大港閱冰、高雄日嚐366、海洋派對及全國鹹酥雞嘉年華等精彩活動，等全國民眾一起來高雄瘋玩整個夏天，更多活動資訊可至觀光局臉書-「高雄旅遊網」或網站查詢。

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