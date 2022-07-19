一名女網友表示，意外從先生的電腦發現前女友竟是大嫂，之前還有過一個孩子，但大嫂不幸流產，兩人的戀情也告吹，她得知事情當下，猶如晴天霹靂，認為婆家人都在騙她，「我該跟先生攤牌，還是裝作不知情？」不少網友則勸她向前看，「過去的就過去了吧」。

原PO昨（18）日於《爆料公社-匿名公社》指出，最近瀏覽先生的電腦，意外發現先生的前女友是大嫂，大嫂和先生交往時，習慣寫部落格紀錄，每篇文中都有提到先生的名字，最令她感到晴天霹靂的是，大嫂曾懷有先生的孩子，但不幸流產，兩人分手收場，沒想到後來大嫂和先生的大哥陷入熱戀、結婚。

原PO心情大受打擊，坦言住在同一個屋簷下，真的感到很不舒服，「雖然現在很多電視劇都是這樣演的，但我覺得很難過，全家人騙我一個，不知道現在要跟先生攤牌，還是裝作不知情。」

遭遇曝光後，網友紛紛給予意見，「都是過去式了，順其自然吧」、「過去就忘記吧！把握現在、將來最重要」、「我認為不讓妳知道的出發點，是想要保護妳，妳看妳現在知道了是不是很難過、很介意？老公的過去妳來不及參與，他有他的過去，就跟妳有妳的過去一樣，只要老公跟大嫂維持道德分際，何況她還是大哥的太太，發生什麼事大哥能不抓狂嗎？所以我覺得妳別放在心上，假使妳這點都不能接受，趁早讓妳老公去找他的幸福吧」。