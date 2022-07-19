歐盟駐中國大使阿爾比尼亞納（Jorge Toledo Albiñana）日前接受西班牙文媒體訪問時表示，「歐盟捍衛的不是台灣獨立，而是和平統一，歐盟相信只有一個中國。」外交部發言人歐江安今天表示，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，台灣的主權只屬於全體台灣人民，也只有台灣人民才能決定台灣的未來。

阿爾比尼亞納為西班牙籍外交官，即將於9月上任。他在專訪中表示，歐盟應該將中國定位為合作夥伴，若沒有中國的幫助，世界無法應對疫情與氣候變遷危機。在被問到台灣議題的時候，阿爾比尼亞納說，國家的領土統一是中國的核心主張，不過若中國對台發動軍事侵略，歐盟與美國及其盟國將採取與現在對俄羅斯採取的行動，相似甚至更強烈的措施。

歐江安對此表示，外交部已注及歐盟駐中國大使Jorge Toledo接受媒體訪問發表的談話。中華民國台灣是主權獨立國家，更是愛好和平、高度發展的成熟民主國家；我國與歐盟共享自由、民主、人權的共享價值。此外，台灣國際戰略地位重要，在全球供應鏈補給、第一島鏈抵抗威權政體擴張等，均扮演不可或缺的角色。

歐江安強調，我國與中華人民共和國互不隸屬，我國國家主權不容矮化、侵犯或併吞。台灣的主權只屬於全體台灣人民，也只有台灣人民才能決定台灣的未來。

歐江安指出，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，這是長久的客觀事實，更是國際公認的現狀。中華人民共和國沒有一天統治過台灣，自然無權在國際間代表台灣；只有民選的台灣政府，才有資格在國際間代表台灣人民。我國政府將持續堅定捍衛領土主權完整與國家安全，維持台灣海峽的和平穩定。

歐江安表示，台灣與歐盟共享民主、自由、人權及法治等核心價值，我國作為國際社會負責任的成員，將在雙邊關係既有深厚的基礎上，持續積極與歐盟等理念相近夥伴在多元領域緊密合作，加強互利互惠的實質夥伴友好關係。台灣是歐盟在印太地區可信賴的經貿、安全及價值夥伴，未來將繼續共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，以及自由、開放的印太地區。