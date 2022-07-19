俄羅斯持續入侵烏克蘭，西方國家紛紛制裁，俄國則以維修理由關閉北溪1號天然氣管（Nord Stream 1），外媒指出，俄國天然氣公司Gazprom已告知歐洲客戶，因出現「異常」狀況，無法保證天然氣供給，這看起來像是天然氣不會復供的頭一個暗示，俄國21日歲修期結束後，恐不再供氣給歐洲。在此情形下，俄國天然氣最大客戶德國可能承受最大衝擊，該國恐陷入「深度衰退」，並進一步撼動全球供應鏈。

俄羅斯6月14日以機組維修為由，宣布將北溪一號天然氣輸送量減少至原本的四成，近期更展開為期10天的歲修，根據路透社報導，Gazprom在7月14日的信件中表示，從6月14日以來天然氣供應即面臨「不可抗力」因素，所謂的不可抗力又稱為天災條款，明訂業者在何種極端情況下得以免除法律責任。業界人士指出，該信件指的不可抗力，指的是輸送天然氣到德國的北溪一號管線。

報導引述荷蘭銀行資深經濟學家Hans van Cleef說法指出，Gazprom的信暗示在北溪一號10天維修期之後，可能無法恢復天然氣供應，而這可能是俄國與歐洲國家衝突升溫的關鍵。

瑞銀首席經濟學家Arend Kapteyn說，德國今年冬天要是沒有足夠天然氣，經濟恐會「深度衰退」，預估到2023年底為止，該國GDP將大減6%。德國央行則警告，相關連鎖效應將對全球供應鏈造成衝擊。

德國聯邦工業聯合會（BDI）先前已將今年德國經濟成長預測從戰前的3.5％下調至1.5％，強調若俄羅斯全面停止天然氣供應，歐洲最大經濟體德國將無法避免經濟走向衰退。