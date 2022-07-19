美國26歲新生代女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），擁有精緻五官與空靈的氣質，2020年憑著迷你電視影集《后翼棄兵》爆紅後，順利打開演藝事業，陸續在《迷離夜蘇活》、《北方人》、《五星饗魘》等電影中演出，獲得大批影迷的喜愛。而對於感情生活一向低調的她，去年被媒體拍到在大街上與27歲音樂人麥爾坎麥克雷（Malcom McRae）約會後才曝光戀情，但近日也傳出兩人已在法院祕密結婚，令粉絲又驚又喜。

根據外國媒體的報導，安雅泰勒喬伊的音樂人兼演員男友麥爾坎麥克雷，現年27歲，是2人音樂團體「More」的其中一名成員，雖名氣沒有安雅泰勒喬伊來的大，但私底下擅長吉他及鋼琴的他，仍憑著堅強的音樂實力與獨特的個人魅力擄獲安雅泰勒喬伊芳心。而兩人自從去年被媒體拍到在大街上牽手約會後，安雅泰勒喬伊也罕見地開始高調曬恩愛，無懼外界的輿論。

但根據美國媒體《紐約時報》的報導，已穩定交往2年的兩人，近日也偷偷前往法院祕密結婚，安雅泰勒喬伊手上所戴著的閃亮鑽戒便是最好的證明，但安雅泰勒喬伊升格成為人妻後還沒有時間與丈夫享受兩人世界，便急忙返回澳洲繼續拍攝新作品《瘋狂麥斯》前傳。好消息一出後，也立即在網路上引發熱烈討論，粉絲們紛紛送上祝福。