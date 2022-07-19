日本花式滑冰名將羽生結弦預告將於東京時間19日下午5時（台灣4時）舉行記者會，主題為「為羽生結弦表明決心而舉辦的新聞發布會」。根據日媒《共同社》報導，今年27歲的羽生似乎有意告別賽場，他在2月的北京冬奧挑戰3連霸失利，只拿到第4，賽後表示要對未來思考一下。

「據悉他已決定今後不再參加比賽，19日傍晚將在東京舉行記者會表明決心。」羽生先前因為踝傷缺席3月的世錦賽。

羽生結弦近年拚命投入四周半跳（4A）的訓練，他希望成為史上首位在正式比賽使出四周半跳的滑冰選手。因為難度極高（空中旋轉1620度），導致訓練時累積更多傷勢，他去年底在日本錦標賽挑戰失敗，動作被評審降級為三周半跳。

雖然在北京冬奧失利，羽生結弦比賽中使出四周半跳跌倒，獲得滑冰總會判定為「旋轉角度不足」，也就是認可他的動作為四周半跳（圈數足夠），而沒有降級為三周半跳。

羽生當時感嘆：「這是充滿挑戰的奧運，我覺得我努力了。我已傾盡所有、毫無保留了。」他稱四周半跳是他「最終的武器」。現在花滑界出現新一代人才，綽號「四周跳之王」的美國華裔小將陳巍這次也在北京冬奧摘金。如果羽生打算續戰2026年冬奧，屆時他就滿31歲，面臨更艱難的挑戰。