眼皮跳動在命理學上常被大眾以為與運動、偏財運有關，更有「左眼跳財、右眼跳災」一說。對此，花蓮慈濟醫院眼科部主任李原傑醫師表示，醫學上95%以上的眼皮跳動都是良性的，民眾可多補充鈣、鎂減緩症狀，但若一個月後眼皮跳動仍未改善，建議前往就醫，若非眼科問題，有可能需要進一步做腦部斷層、核子掃描。

李原傑指出，一般來說，若身體沒有其他疾病，單純只是眼皮跳動，95%以上都是良性的，背後可能的原因包含壓力大、乾眼症或神經較不穩定等。

●減少咖啡菸酒 多補充鈣、鎂減緩眼皮跳動

李原傑表示，若只是單純的眼皮跳動，民眾可從生活作息跟飲食方面著手改善，首先減少咖啡、菸酒等刺激性食物；保持足夠睡眠並適當地減緩壓力。

此外，也可多補充鈣與鎂，因這兩種營養素可讓神經較穩定；若缺乏鈣、鎂則會讓人體的神經較為不穩定，由於眼睛是人體最敏感的部位，缺乏神經傳導的營養素就易導致眼皮跳動。

●眼皮跳動看哪科？醫：改善生活習慣後先看眼科

若民眾已依循上述的方式補充鈣、鎂，並改善生活習慣一個月後，眼皮仍會跳動，李原傑建議，可先給眼科醫師做檢查，可能患有乾眼症、眼瞼發炎、角膜破皮、葡萄膜炎等疾病，若上述眼睛疾病在第二個月都被排除後，仍有眼皮跳動的狀況，就需要做醫學神經學的檢查。

●臨床上極少數人受「神經」原因致眼皮跳動

最後，李原傑表示，臨床上許多民眾會因為眼皮跳動前來就醫，但很少病患會在就醫、投藥後的一個月後眼皮仍沒善，需要再進一步去做腦部斷層、核子掃描。另外，神經學上包含特異的顏面神經麻痺、神經不自主運動、帕金森氏症、妥瑞氏症等疾病也都有可能造成眼皮跳動，不過所佔的比例非常少。

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