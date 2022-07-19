陳佩琪臉書開砲陳時中 柯文哲：忍4個月已經很謝謝了

民進黨台北市長參選人陳時中昨在廣播訪問提及「妻子沒有在臉書罵人的習慣」，一句話讓台北市長柯文哲的夫人陳佩琪暴怒PO臉書，怒罵陳時中含沙影射「毀我名譽、衊我人格。」柯文哲今被問及此事，柯文哲苦笑表示「結婚30年我還是把她視為一個有主體性的婦女，我會拜託他別寫，有效期限大概是2個禮拜，這次忍4個月已經很謝謝她了。」

陳佩琪指出，陳候選人上節目大談夫人干政，既然成為首都市長候選人，論述請條理分明，請具體說明哪個夫人干政，最後再保證自己夫人不會做出這樣的事就好了，這才是有條理的論述，請別跟主持人一搭一唱，用含沙影射的方式汙衊人。

而柯文哲今談及夫人暴走，苦笑表示「陳佩琪雖然是我太太，但畢竟是醫生、專業人士。結婚三十年來，我還是把它視為一個具有主體性的婦女」，並表示自己也不喜歡太太寫臉書，「也說過拜託你不要寫，通常有效期限是兩週，不過這次已經四個月了，已經很謝謝了。」

柯文哲說道，即使是太太，也不是先生附屬物，即使自己當到台北市長，陳珮琪還是個獨立個體，所以她要寫什麼，只能拜託她，並表示有安慰太太，選舉不免有口水戰，政治上是慢慢要學會有時候一笑置之，不要每件事都去介意，並期許雙方年紀越大，修養要越好。